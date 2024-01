WhatsApp: Was bedeutet fixieren von Nachrichten? – WhatsApp bietet in den neueren Versionen einen interessante neue Funktion an. Sowohl Chats als auch einzelne Nachrichten lassen sich nun fixieren und damit kann man besondere Inhalte leichter auffindbar machen. Das Feature ist kostenlos und auch in der privaten Version von WhatsApp verfügbar – es ist also nicht nur eine Business-Funktion.

Da diese Funktion noch eher neu ist, haben viele Nutzer sie noch nicht ausprobiert und fragen sich, was genau passiert, wenn man Fixieren in WhatsApp nutzt. Welche Auswirkungen hat das und was genau bedeutet es, wenn man etwas bei WhatsApp fixiert?

Grundsätzlich gibt es dabei zwei Variante, wie man Inhalte bei WhatsApp fixieren kann:

Mit Chats Fixieren kann man bis zu 3 Chats dauerhaft oben in der Chatliste anpinnen. Egal wie aktuell diese Chats sind – sie stehen dann immer oben. Nachrichten in Chats fixieren: Mit Nachrichten fixieren kann man in Chats eine Nachrichte oben anpinnen. Sie steht dann immer oben im Chat und mit einem Klick darauf kommt man direkt zur Nachricht. Die Funktioniert auch bei Gruppenchats.

WhatsApp schreibt selbst zu den Möglichkeiten der Nachrichten-Fixierung:

Android-Geräte: Tippe und halte die Nachricht. Tippe dann auf Einstellungen > Fixieren , wähle die Dauer der Fixierung ( 24 Stunden , 7 Tage oder 30 Tage ) aus und tippe dann auf Fixieren .

Tippe und halte die Nachricht. Tippe dann auf > , wähle die Dauer der Fixierung ( , oder ) aus und tippe dann auf . iPhones: Tippe und halte die Nachricht. Tippe dann auf Weitere Optionen > Fixieren und wähle die Dauer der Fixierung ( 24 Stunden , 7 Tage oder 30 Tage ) aus.

Tippe und halte die Nachricht. Tippe dann auf > und wähle die Dauer der Fixierung ( , oder ) aus. Web und Desktop: Rufe die gewünschte Nachricht auf und klicke auf Einstellungen > Nachricht fixieren. Wähle dann die Dauer der Fixierung (24 Stunden, 7 Tage oder 30 Tage) aus und klicke auf Fixieren.

