WhatsApp: Fixieren und fixieren wieder lösen – so geht es – WhatsApp bietet in den neueren Versionen der App eine interessant Verbesserung an. Inhalte lassen sich fixieren (also oben am Bildschirm anpinnen) um wichtige Inhalte leichte auffindbar zu machen. Die Funktion ist allerdings nicht ganz einfach zu finden, daher wollen wir hier zeigen, wie man das Feature nutzt und welche Auswirkungen das hat.

WhatsApp: Fixieren und fixieren wieder lösen – so geht es

Aktuell gibt es bei WhatsApp zwei Varianten des Fixierens von Inhalten: man kann sowohl Chats fixieren als auch in den Chats einzelne Nachrichten auswählen und fixieren. Beide Funktionen klingen ähnlich, sind aber komplett getrennt.

Chats Fixieren bei WhatsApp

In der Übersicht der Chats kann man bis zu drei Chats fixieren. Diese werden dann über allen anderen Chats angezeigt – der jeweilige Chatpartner bekommt davon nichts mit. WhatsApp schreibt zur Nutzung:

Chat fixieren

iPhones: Wische auf dem gewünschten Chat nach rechts und tippe auf Fixieren .

Wische auf dem gewünschten Chat nach rechts und tippe auf . Android-Geräte: Tippe und halte den gewünschten Chat und tippe dann auf das Pin-Nadelsymbol

Auf die gleiche Weise kann man die Fixierung von Chats auch wieder aufheben.

Nachrichten Fixieren bei WhatsApp

In den Chats kann man eine Nachricht oben anpinnen, in dem man sie fixiert. Das sieht dann auch der Chatpartner und kann ebenso schnell auf diese Nachricht zugreifen. Klickt man auf die fixierte Nachricht, wird man direkt zum Original geleitet. Die Fixierung wird wie folgt durchgeführt:

Android-Geräte: Tippe und halte die Nachricht. Tippe dann auf Einstellungen > Fixieren , wähle die Dauer der Fixierung ( 24 Stunden , 7 Tage oder 30 Tage ) aus und tippe dann auf Fixieren .

Tippe und halte die Nachricht. Tippe dann auf Einstellungen > , wähle die Dauer der Fixierung ( , oder ) aus und tippe dann auf . iPhones: Tippe und halte die Nachricht. Tippe dann auf Weitere Optionen > Fixieren und wähle die Dauer der Fixierung ( 24 Stunden , 7 Tage oder 30 Tage ) aus.

Tippe und halte die Nachricht. Tippe dann auf > und wähle die Dauer der Fixierung ( , oder ) aus. Web und Desktop: Rufe die gewünschte Nachricht auf und klicke auf den Haken > Nachricht fixieren. Wähle dann die Dauer der Fixierung (24 Stunden, 7 Tage oder 30 Tage) aus und klicke auf Fixieren.

Auf diese Weise kann man die Nachricht auch wieder lösen.

