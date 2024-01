Samsung One UI 6.1: Update-Termin steht fest – Samsung ist aktuell noch dabei, die restlichen Modelle mit One UI 6.0 auszustatten, aber die nächste Version steht bereits vor der Tür und soll in wenigen Tagen verfügbar sein.

Bei Sammyfans schreibt man zu den Neuerungen:

Die S-Flaggschiffe von Samsung stellen jedes Jahr die leistungsstärksten Chipsätze auf dem Markt vor. Das Ultra-Modell der Galaxy-S-Reihe jedes Jahres führt verbesserte Kamerafunktionen ein. In diesem Jahr wünschen wir uns innovative Kamerafunktionen, KI-Tools, flüssige und stabile Animationen sowie Akkueffizienz.

Zoom Anyplace: Samsung hat die Zoom Anyplace-Kameratechnologie vorgestellt, die von einem 200-MP-ISOCELL-Sensor und der AI Engine von Qualcomm unterstützt wird. Das bedeutet, dass das Galaxy S24 Ultra mit der Zoom Anyplace-Funktion ausgestattet sein wird, diese jedoch möglicherweise nicht auf dem S23 Ultra verfügbar ist.

Good Lock 2024: Samsung arbeitet bereits an einem großen Good Lock-Upgrade, das voraussichtlich im November 2023 auf den Markt kommt. Darüber hinaus hat das Unternehmen einige zusätzliche Funktionen und Fehlerbehebungen für wichtige Module wie Keys Cafe und ClockFace in der Pipeline.

Der Start von One UI 6.1 soll zusammen mit der Galaxy S24 Serie am 17. Januar erfolgen und die Galaxy S24 werden auch die ersten Modelle mit der neuen Version sein. Danach gibt es den Rllout für die anderen Geräte der Samsung-Smartphone-Reihen.

