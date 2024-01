Samsung Galaxy S24: gute Nachrichten für Deutschland beim Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor – Die Samsung Galaxy S24 Serie wird wieder mit zwei unterschiedlichen Prozessor-Varianten auf den Markt kommen. Neben dem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, der bereits beispielsweise aus dem Xiaomi 14 bekannt ist, gibt es auch Geräte mit den Exynos 2400 Chipsatz. Die Exynos Modelle waren in der Vergangenheit nicht so beliebt, weil sie oft bei der Performance nicht mithalten konnten.

Nun gibt es aber gute Nachrichten auch für Deutschland was die Ausstattung der Galaxy S24 Serie mit den Prozessoren gibt. Laut Leaker Ahmed Qwaider soll die Ausstattung wie folgt aussehen:

Samsung Galaxy S24 Ultra: auf fast allen Märkten und damit auch in Deutschland mit dem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor

Samsung Galaxy S24 Plus: auf fast allen Märkten und damit auch in Deutschland mit dem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor

auf fast allen Märkten und damit auch in Deutschland mit dem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor Samsung Galaxy S24: generell und daher auch in Deutschland mit dem Exynos 2400 Chipsatz

Wer die teureren Varianten holt, bekommt daher den besseren Prozessor, wer die günstigeren normalen S24 nutzt (Preis soll 50 Euro unter dem Vorjahr liegen) bekommt den Exynos Chipsatz.

Offiziell: Samsung Galaxy S24 Event angekündigt

Samsung hat es offiziell gemacht und lädt auf der Webseite und in den sozialen Medien zum nächsten Unpacked Event am 17. Januar ein. Das Event steht dabei unter dem Motto Galaxy AI is Coming und daher wird das Unternehmen die erste Generation der Galaxy AI Smartphone vorstellen: das sind die Galaxy S24. In etwa 14 Tagen wird es damit den ersten offiziellen Blick auf Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ und das Galaxy S24 ultra geben und dazu wird Samsung enthüllen, was die eigenen KI auf den Smartphones alles kann.

Die Webseite dazu ist hier bereits online und man kann sich auch bereits für den Newsletter und ein Gewinnspiel registrieren:

Samsung hat auch bereits das Trailer-Video dazu online gestellt:

