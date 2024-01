Wie macht man einen Screenshot beim Samsung Galaxy A05, A15 und A25? – Die Samsung Galaxy A05, A15 und A25 verstärken seit Anfang 2024 die Samsung Modelle im Bereich der günstigeren Smartphones und sind vor allem im Einsteiger-Bereich und bei preisbewussten Nutzern interessant. Natürlich muss man deswegen nicht auf grundlegende Funktionen verzichten und so bietet auch das Samsung Galaxy A25 und den anderen Modellen die Möglichkeit an, einen Screenshot zu machen. Das geht inzwischen sogar auf viele Arten und hier haben wir zusammengefasst, was man dazu wissen sollte.

Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Screenshot mit dem Samsung Galaxy A24 aufzunehmen. Im einem allgemeinen Artikel im Support-Bereich von Samsung wird eine davon erklärt. Das Smartphone besitzen keinen Home-Button, dementsprechend erfolgt die Bildschirmaufnahme folgendermaßen:

Screenshot per Tastenkombination

Zunächst die gewünschte Seite aufrufen. Anschließend die „Ein/Aus-Taste“ und die „Lautstärke-Leiser-Taste“ gleichzeitig für circa zwei Sekunden gedrückt halten. Bei erfolgreicher Aufnahme folgt ein akustisches, visuelles oder vibrierendes Signal. Die Bildschirmaufnahme wird automatisch in der „Galerie“ im Ordner „Screenshots“ abgespeichert.

Die zweite Methode wird nicht extra auf der Samsung Homepage aufgeführt, sollte aber auch für das Smartphone möglich sein. Obgleich es noch keine Handbücher zu den Smartphones gibt.

Screenshot per Wischgeste

Die Seite öffnen, von welcher der Screenshot erstellt werden soll. Danach mit der Handkante über mehr als die Hälfte des Bildschirms wischen, dabei stets mit dem Bildschirm in Kontakt bleiben. Die Aufnahme wird ebenfalls akustisch oder visuell signalisiert und das Foto befindet sich anschließend im „Screenshot“-Ordner in der Galerie.

Die Wischgesten-Funktion muss man gegebenenfalls vorher aktiviert werden.

Zunächst das „Einstellungen„-Menü öffnen. Anschließend zu „Bewegungen + Gesten“ navigieren. Dort befindet sich die Option „Aufnehmen durch Wischen“. Diese kann man per Schieberegler aktivieren (nach rechts) oder deaktivieren (nach links)

Screenshot per Bixby machen

Öffnen Sie die Bixby Routinen-App. Tippen Sie auf das Plus-Symbol (+), um eine neue Routine zu erstellen. Geben Sie einen Namen für Ihre Routine ein. Tippen Sie auf die Schaltfläche “Aktion hinzufügen”. Wählen Sie “Screenshot erstellen” aus. Tippen Sie auf die Schaltfläche “Geste hinzufügen”. Wählen Sie die Geste aus, die den Screenshot auslösen soll. Tippen Sie auf die Schaltfläche “Fertig”. Aktivieren Sie die Routine. Um einen Screenshot mit der Routine zu machen, führen Sie die Geste aus, die Sie festgelegt haben.

So macht man einen Scrollshot beim Samsung Galaxy A05, A15 und A25 machen

Ein Scrollshot ist ein Screenshot, der nicht nur einen einzelnen Bildschirm, sondern einen längeren Bereich aufnimmt. Er wird normalerweise verwendet, um Webseiten, Dokumente oder andere lange Inhalte aufzunehmen.

Es gibt eine Reihe von Drittanbieter-Apps, die Scrollshots ermöglichen. Eine beliebte App ist LongShot. Diese App ist kostenlos im Google Play Store erhältlich.

Laden Sie die LongShot-App aus dem Google Play Store herunter und installieren Sie sie. Öffnen Sie die LongShot-App. Tippen Sie auf das Symbol +, um einen neuen Scrollshot zu starten. Wählen Sie den Bereich aus, den Sie aufnehmen möchten. Tippen Sie auf das Symbol Start, um den Scrollshot zu starten. Halten Sie das Gerät fest und bewegen Sie es nach unten. Tippen Sie auf das Symbol Stopp, um den Scrollshot zu beenden.

Die App speichert den Scrollshot dann in Ihrer Galerie.

