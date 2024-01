ASUS ROG 8: Premium-Smartphone zum Premium-Preis – ASUS hat das neuen ROG 8 vorgestellt und richtet sich wieder an Nutzer, die HighEnd Technik in ihren Geräten haben wollen. Zielgruppe sind nach wie vor Gamer, die richtig viel Leistung brauchen, aber das ROG 8 ist etwas dezenter aufgestellt und wird so auch andere Nutzer im Premium-Segment ansprechen. Bei der Technik muss sich das Gerät auf jeden Fall nicht verstecken. Die Modelle bieten das Beste, was es derzeit auf dem Markt gibt. Das hat natürlich seinen Preis. Das ROG 8 kostet in der kleinsten Version bereits 1099 Euro und ist damit 100 Euro teurer als der Vorgänger in 2023.

ASUS schreibt zu den Funktionen des ROG 8:

Beyond Gaming: Das Premium-Smartphone ist schlanker, leichter und bietet benutzerfreundliche Funktionen für alle Power-User wie Gamer, Streamer, Kreative und mehr. Es ist das erste IP68-Gaming-Smartphone der Welt

Das Premium-Smartphone ist schlanker, leichter und bietet benutzerfreundliche Funktionen für alle Power-User wie Gamer, Streamer, Kreative und mehr. Es ist das erste IP68-Gaming-Smartphone der Welt Kompromisslose Leistung: Snapdragon® 8 Gen 3, 8533 Mbps LPDDR5X RAM, UFS 4.0 sorgen für herausragende Leistung mit bis zu 24 GB RAM und 1 TB interner Speicher

Snapdragon® 8 Gen 3, 8533 Mbps LPDDR5X RAM, UFS 4.0 sorgen für herausragende Leistung mit bis zu 24 GB RAM und 1 TB interner Speicher Ultra-helles Display: 6,78″ 165 Hz AMOLED-Display mit ultradünner Umrandung und 2500 Nits mit adaptivem LTPO-Refresh und 720 Hz Touch-Sampling-Rate

6,78″ 165 Hz AMOLED-Display mit ultradünner Umrandung und 2500 Nits mit adaptivem LTPO-Refresh und 720 Hz Touch-Sampling-Rate KI-Kameras auf Profi-Level: 50 MP Hauptkamera mit 6-Achsen Hybrid Gimbal 3.0; 13 MP Ultraweitwinkelkamera mit Freiformlinse; Telekamera mit 32 MP Sensor, 3-fach optischem Zoom und OIS

50 MP Hauptkamera mit 6-Achsen Hybrid Gimbal 3.0; 13 MP Ultraweitwinkelkamera mit Freiformlinse; Telekamera mit 32 MP Sensor, 3-fach optischem Zoom und OIS KI-gestützte Funktionen: X-Sense, X Capture, AI Grabber für Gaming; AI Noise Cancellation, AI Wallpaper, semantische Suche

X-Sense, X Capture, AI Grabber für Gaming; AI Noise Cancellation, AI Wallpaper, semantische Suche AniMe Vision: Exklusives, anpassbares, sekundäres Mini LED-Display bei den Modellen ROG Phone 8 Pro und ROG Phone 8 Pro Edition

Die ASUS ROG Phone 8 Serie wird ab 9. Januar mit einer exklusiven Vorbestellaktion für das ROG Phone 8 Pro zur Vorbestellung erhältlich sein. Die Auslieferung beginnt ab dem 31. Januar 2024. Die Preise für die neuen Modelle starten ab 1099 Euro.