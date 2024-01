Sennheiser Momentum Sport: diese Earbuds messen Herzfrequenz und Temperatur – Sennheiser hat auf der CES 2024 in Las Veras aktuell gleich drei neue In-Ears vorgestellt und vor allem die Momentum Sport Modelle sind sehr interessant, denn sie bringen sowohl viele Sensoren mit als auch die Schnittstelle zu den bekannten Fitness-Apps. Man braucht damit also keine weitere Technik, wenn man wichtige Fitness- und Gesundheitsfunktionen erfassen will.

Sennheiser schreibt zu den Sensoren:

Herzfrequenzsensor als auch einen Körpertemperatursensor, die wichtige Messdaten an Fitness-Apps und -Geräte weitergeben können. Die Herzfrequenzdaten von MOMENTUM Sport lassen sich nahtlos mit vielen beliebten Sportgeräten und Apps wie Apple Watch/Health, Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton sowie vielen weiteren verbinden und integrieren. Mit Polar besteht sogar eine nahtlose Integration: Zum ersten Mal in einem Produkt, das nicht von Polar selbst stammt, haben Nutzer*innen vollen Zugriff auf die Elite-Biosensor-Funktionen und Datenanalysen über das Polar Flow App-Ökosystem.

Eine Schnellladefunktion bietet bis zu 45 Minuten Wiedergabe nach nur 10 Minuten USB-C-Ladung.

Bis zum Start der Modelle wird es aber noch etwas dauern. Dazu sind sie natürlich nicht billig – das ist bei dieser Technik-Ausstattung aber auch nicht zu erwarten. Der MOMENTUM Sport wird ab dem 9. April in drei Farbvarianten (Polar Black, Burned Olive und Metallic Graphite) zu einem UVP von 329,99 Euro erhältlich sein.