Smarte Brille von ASUS: AirVision M1 – ASUS hat ein neues Produkt vorgestellt und traut sich in den Bereich der Smart Glasses. Die ASUS AirVision M1 ist dabei weniger als eigene Brille konzipiert, sondern mehr als tragbares Display, das man zusätzlich nutzen kann, wenn man am Rechner arbeitet. Per USB-C kann man die Brille dann an den PC anschließen und als separates Display nutzen.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Manchmal benötigen Sie zusätzlichen Ausstellungsraum, haben aber keinen Platz für eine zusätzliche Ausstellung. Leute, die ihre Arbeit zum Beispiel auf einer Geschäftsreise erledigen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, könnten einen zweiten Bildschirm für Multitasking nutzen, haben aber normalerweise nicht die Bewegungsfreiheit, um mehr als einen Laptop unter einen Hut zu bringen. Vielleicht möchten Sie mehr Zeit im Wohnzimmer verbringen, aber jemand anderes in Ihrem Haushalt beansprucht immer den großen Bildschirm. Oder vielleicht gibt es Momente, in denen Sie privat arbeiten müssen, beispielsweise wenn Sie vertrauliche Geschäftsmaterialien durchlesen, während Sie in einem örtlichen Café arbeiten. Ein Dual-Screen-Laptop oder ein tragbares Display könnten Ihre Anforderungen in einem oder mehreren dieser Szenarien erfüllen, aber hier ist eine Lösung für alle drei: das tragbare ASUS AirVision M1-Display. Dieses Display lässt sich wie eine Brille tragen und bietet Ihnen die Bildschirmfläche, die Sie benötigen, ohne zusätzlichen Platz auf Ihrem Schoß, Tisch oder Flugzeugtisch zu beanspruchen. Die Micro-OLED-Display-Technologie bietet Ihnen ein unglaubliches visuelles Erlebnis in einem winzigen Paket. Seine FHD-Auflösung liefert gestochen scharfen, lesbaren Text, während die umwerfende Spitzenhelligkeit des Displays von 1100 cd/m² für klare und lesbare Bilder sorgt, selbst in Umgebungen mit viel natürlichem Licht. Niedrige Reaktionszeiten minimieren Unschärfen beim Spielen, Ansehen von schnellen Inhalten oder einfach beim Scrollen durch Ihren Social-Media-Feed, während eine 95-prozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums in Kinoqualität für lebendige, gesättigte Farben sorgt.

Leider gibt es bisher noch keine konkreten Daten zum Preis und der Verfügbarkeit der neuen ASUS AirVision M1. Es kann also unter Umständen noch etwas dauern, bis die neuen Brille verfügbar sein wird.