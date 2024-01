Samsung macht einen weiteren Schritt hin zu transparenten Smartphones – Samsung hat auf der CES 2024 in Las Vegas unter anderem gezeigt, wie man sich die Zukunft bei Smartphones vorstellen könnte. Das Unternehmen hat transparente OLED Display präsentiert, die zukünftig unter anderem auch in Handys und Smartphones zum Einsatz kommen könnten.

Das ist ein wichtiger Schritt hin zu Geräten, die durchsichtig sind, denn das Display ist bei modernen Smartphones mit das größte Bauteil und wenn diese transparent ist, gibt es ganz neue Möglichkeiten beim Design der Modelle. Allerdings scheint es noch nicht so, als würde diese Technik zeitnah zur Verfügung stehen, die gezeigten Display sind alle Prototypen und wohl noch recht weit von einer Massenproduktion entfernt. Dazu bleibt offen, wie viel Energie so ein Display verbraucht und ob man diese Technik daher in Smartphones einsetzen kann.

Dennoch ist es technisch ein spannender Schritt, der nicht nur im Bereich von Handys und Smartphones für Neuerungen sorgen könnte, sondern generell bei den Display und der Displaytechnik.

Samsung: transparente OLED Displays im Video