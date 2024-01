App Vision Pro: 3D Gesichtsscan für die Bestellung notwendig – Das Apple Headset soll ab Februar bestellbar sein und damit können die ersten Nutzer in wenigen Tagen die neue App Vision Pro Brille ordern. Allerdings scheint Apple das nicht ganz so einfach zu machen, denn es gibt einen neuen Bericht nach dem Apple für die Brille einen 3D Gesichtsscan des Käufers verlangt.

Hintergrund dafür sind keine Sicherheitsbedenken, sondern die Anpassung des Tragebandes an die Größe des Kopfes des Inhabers. Damit will man Gewährleisten, dass die Brille optimal sitzt und keine Druckstellen oder ähnliches verursacht. Das ist ein interessanter Service für die Premium-VR-Brille, aber einige Nutzer dürften wohl bedenken haben, ein 3D Modell ihres Gesichtes an den Apple Store zu übermitteln.

Apple Vision Pro im Februar starten

Das Apple Vision Pro Headset dürfte mit die meist erwartete Technik im neuen Jahr sein und das liegt nicht nur am hohen Preis, sondern vor allem daran, dass Apple in einen vollkommen neuen Markt vorstößt. Viele Experten erwarten daher ähnlich massive Auswirkungen wie beim Start der iPhone Modelle für den Smartphone Bereich.

Ob das wirklich so realistisch ist, kann man bereits in wenigen Tagen sehen, denn Apple CEO Tim Cook hat es offiziell gemacht. Über Social Media kündigt er den Start der Vision Pro für den. 2 Februar an:

The era of spatial computing has arrived! Apple Vision Pro is available in the US on February 2.

Damit hatte Marc Gurman recht, der für diese Woche noch die Ankündigung vorher gesagt hatte (wenn es auch noch etwas dauern wird, bis die Brille dann tatsächlich verfügbar ist). Unklar bleibt, wann die Brille international verfügbar sein wird. Bisher gibt es nur die Ankündigung für den US Markt. Ob und wann deutsche Nutzer diese Brille probieren können, bleibt daher offen.