Poco X6 pro: unangenehme Hitzeentwicklung unter Belastung – beim Poco X6 ist der neuen Dimensity 9300 ultra Prozessor verbaut und dieser hat in den ersten Tests bereits beeindruckende Ergebnisse beim Benchmark hingelegt. Allerdings deutet sich in den ersten Tests an, dass auch die Hitzeentwicklung der Modelle durchaus massiv ist – in längeren Tests werden die Geräte schnell warm und sogar heiß.

Bei Androidcentral schreibt man im Test:

Bei der Wiedergabe bildintensiver Titel konnte ich keine Verlangsamungen feststellen, und obwohl es bei längerer Nutzung zu einer gewissen Drosselung kam, war das Telefon spürbar schneller als seine Vorgänger. Auch im täglichen Gebrauch gab es keine Probleme und das Gerät wurde für die Hardware optimiert. Der einzige Kritikpunkt ist, dass es bei längeren Gaming-Sessions so heiß wird, dass es unangenehm werden kann. POCO macht im Bereich Speicher alles richtig. Das X6 Pro verfügt im Basismodell über 8 GB LPDDR5X-RAM und 256 GB UFS 4.0-Speicher. Sie erhalten die Editionen 12 GB/256 GB und 12 GB/512 GB, wobei letzteres das einzige Modell ist, das in Großbritannien erhältlich ist. Außerdem erhalten Sie eine gute Konnektivität Im Gegensatz zu den Vorjahren ist NFC in den meisten globalen Märkten verfügbar.

Das scheint nicht so weit zu gehen, dass sich die Poco X6 selbst abschalten, aber man kann wohl davon ausgehen, dass die Performance intern gedrosselt wird, um weitere Hitzeentwicklung zu vermeiden. Die Geräte dürften also bei längeren Sessions etwas an Power verlieren. Eventuell wird Poco hier aber auch noch nachsteuern und neue Firmware bereit stellen, die ein etwas optimiertes Hitzemanagement hat.