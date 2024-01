Samsung Galaxy S23 Deal: effektiv für unter 5 Euro monatlich

Samsung One UI 6.1: Update-Termin bereits in wenigen Tagen – Samsung ist aktuell noch dabei, die restlichen Modelle mit One UI 6.0 auszustatten, aber die nächste Version steht bereits vor der Tür und soll in wenigen Tagen verfügbar sein. Es gibt auch bereits die ersten Hinweise, was genau Samsung an Neuerungen plant. Bei Sammyfans schreibt … Weiterlesen