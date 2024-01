Android 15: Ein Feature aus Android 4.2 kehrt zurück – Google plant für Android 15 wieder eine Reihe von neuen Funktionen und eine davon ist bereits bekannt: Das Unternehmen arbeitet derzeit wohl daran, Widgets auf den Sperrbildschirm zu bringen, so dass man dort wieder individuelle Inhalte anzeigen lassen kann, ohne dass man die Smartphones entsperren muss. So eine Funktion gab es bereits in Android 4.2 – sie wurde aber wieder entfernt. In Android 15 könnte es ein Revival geben, wenn auch wohl in etwas abgewandelter Form, denn natürlich sollen diese Widgets keine sensiblen Daten anzeigen.

Bei Piunikaweb schreibt man dazu:

Eine der Funktionen, die viele Android-Benutzer lieben, ist die Möglichkeit, ihren Startbildschirm mit verschiedenen Widgets anzupassen. Sie können beispielsweise ein Widget einrichten, das das Wetter, Ihre Kalenderereignisse, Ihren Musikplayer oder Ihre Notizen anzeigt. Was aber, wenn Sie auf diese Widgets zugreifen möchten, ohne Ihr Telefon zu entsperren? Hier kommen die Sperrbildschirm-Widgets ins Spiel. Sperrbildschirm-Widgets ähneln den Startbildschirm-Widgets, werden jedoch auf Ihrem Sperrbildschirm angezeigt, wo Sie durch sie wischen oder darauf tippen können, um zu interagieren. Früher verfügte Google über diese Funktion in Android 4.2 Jelly Bean, in Android 5.0 Lollipop wurde sie jedoch entfernt. Jetzt plant Google, den Sperrbildschirm auf Pixel-Geräten wieder anpassbarer zu gestalten, indem die Sperrbildschirm-Widgets mit dem Android 15-Update zurückgebracht werden.

Grundsätzlich scheinen auch nicht alle Apps per Widget auf dem Startbildschirm anzeigbar zu sein, sondern nur eine Auswahl mit speziellen Funktionen. Allerdings ist diese Funktion nach wie vor in der Entwicklung. Es kann also durchaus sein, dass sich daran noch etwas ändern wird.

