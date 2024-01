So sehen die Start-Deals zum Galaxy S24 aus – Bei Samsung wird es zum Start der neuen Galaxy S24 Reihe wieder Deals und Aktionen geben, bei denen Vorbesteller die Modelle besonders günstig bekommen. Das war bisher in jedem Jahr so und ist daher auch für 2024 zu erwarten. Roland Quandt hat nun auch Hinweise, was genau Samsung in diesem Jahr plant um die Galaxy S24 Serie zu pushen.

Konkret schreibt Quant auf Twitter zu den Aktionen:

„Die unter Punkt 5 teilnehmenden Aktionsmodelle in der 256-GB-Variante werden zum Preis der 128 GB angeboten, die 512-GB-Variante zum Preis der 256-GB-Variante und die 1-TB-Variante

zum Preis der 512-GB-Variante“

Man wird also die Speichervarianten jeweils etwas günstiger bekommen und zahlt für den doppelten Speicher jeweils nur den Preis der einfachen Version. Wer die Galaxy S24 also sehr früh bestellt, kann zusätzlichen Speicher kostenlos bekommen.

Dazu ist auch recht sicher, dass es auch für die Grundmodelle mit einfachem Speicher noch Aktionen geben wird, auch wenn bisher noch nicht bekannt ist, wie genau diese aussehen könnte.

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung