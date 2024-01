Grammarly: KI-Funktionen zur Textbearbeitung ab Anfang 2024 auch für Android

Grammarly ist eine App zur Schreibunterstützung auf Smartphones und bereits im letzten Jahr hat der Anbieter den Funktionsumfang der App um einige KI-Funktionen ergänzt. Damit kann die App dann nicht nur Rechtschreibfehler korrigieren, sondern auch ganze Texte umschreiben und verbessern.

Grammarly schreibt zur neuen Funktion:

Grammarlys neue generative KI-Funktionen für mobile Geräte helfen Menschen, Texte in

ihren bevorzugten Apps schnell umzuschreiben. Mit wenigen Klicks können die Länge, der Ton, der Lesefluss und weitere Aspekte einer Nachricht auf Englisch adaptiert werden. Um den KI-gesteuerten Schreibassistenten von Grammarly unterwegs zu aktivieren, markieren Nutzer einfach den Text und nutzen die integrierten Prompts wie etwa “improve it”, “simplify”, “make it persuasive”, “rewrite for a General audience”, “paraphrase it”, “sound fluent” und mehr.