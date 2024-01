iPhone 15 pro max bleibt meistverkauftes iPhone in den kommenden Monaten – Im letzten Jahr hatte sich bereits abgezeichnet. dass sich die iPhone 15 pro Modelle sehr gut verkaufen und vor allem das iPhone 15 pro max innerhalb der 15er Serie das Smartphone ist, das sich am besten verkauft. Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass dies auch im ersten Halbjahr 2024 so bleiben wird. Er rechnet mit etwa 40 bis 45 Prozent Anteil an den Verkäufe für das iPhone 15 pro max, so das fast jedes 2. verkaufte iPhone 15 ein Pro Max Modell ist. Er schreibt im Detail dazu:

Das iPhone 15 Pro Max wird im ersten Halbjahr 24 immer noch 40–45 % der iPhone 15-Lieferungen ausmachen. Hochpreisige Tele-/Periskopobjektive (von Apple als Tetraprismenobjektive bezeichnet) sind für Largans lebhafte 1H24-Nebensaison von entscheidender Bedeutung.



Danach folgt das normale iPhone 15 pro, wobei Kuo leider keine Angaben zu den erwarteten Verkaufszahlen in diesem Bereich macht. Das iPhone 15 plus verkauft sich wohl weiterhin am schlechtesten und es bleibt abzuwarten, ob Apple in den kommenden Jahren ein anderes Modell als Ersatz auf den Markt bringen wird.

Weitere Artikel rund um das iPhone 15

Neue Beiträge zu Apple