Apple vor Samsung im Weihnachtsquartal 2023 – Im Weihnachtsquartal 2023 gab es eine leichte Erholung bei den Verkaufszahlen. Im Vergleich zum (sehr schwachen) Vorjahresquartal konnten die Hersteller etwa 8 Prozent mehr Geräte verkaufen und kam insgesamt auf 320 Millionen Smartphones von Oktober bis Dezember 2023. Vor allem Apple kann mit den neuen iPhone punkten und erreicht in diesem Quartal einen Marktanteil von 24 Prozent. Knapp jedes 4. verkaufte Smartphone war also ein iPhone. Damit liegt das Unternehmen auch vor Samsung – die Galaxy Modelle kommen nur auf etwa 17 Prozent Marktanteil. Die Analysten von Canalys mit den Details:

Laut der neuesten Studie von Canalys stiegen die weltweiten Smartphone-Lieferungen im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 8 % und erreichten 320 Millionen Einheiten. Damit endeten sieben aufeinanderfolgende Quartale des Rückgangs. Dank der Einführung neuer iPhones führte Apple im vierten Quartal mit einem Anteil von 24 % an den Auslieferungen den Markt an. Samsung belegte mit 17 % den zweiten Platz. Xiaomi belegte mit einem Wachstum von über 20 % im Vergleich zum Vorjahr im vierten Quartal den dritten Platz. TRANSSION stieg erstmals auf den vierten Platz und profitierte von der Erholung der Schwellenländer. Mit einem Marktanteil von 7 % komplettierte vivo die Top 5. Im Gesamtjahr 2023 erreichten die weltweiten Smartphone-Auslieferungen 1,1 Milliarden Einheiten, ein Rückgang von 4 % gegenüber dem Vorjahr. Zum ersten Mal überholte Apple Samsung und wurde gemessen an den Auslieferungen der größte Anbieter des Jahres, obwohl beide auf rund 20 % der Anteile kamen. Xiaomi, OPPO und TRANSSION hielten jeweils 13 %, 9 % und 8 % der Anteile.