Samsung Galaxy S24: Das ist das komplette Lineup

So sehen die Start-Deals zum Galaxy S24 aus – Bei Samsung wird es zum Start der neuen Galaxy S24 Reihe wieder Deals und Aktionen geben, bei denen Vorbesteller die Modelle besonders günstig bekommen. Das war bisher in jedem Jahr so und ist daher auch für 2024 zu erwarten. Roland Quandt hat nun auch Hinweise, was … Weiterlesen