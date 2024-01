ASUS: Ultra Modell für das Zenfone 11 geplant

ASUS verbaut generell sehr gute Technik in der Zenfone-Serie, aber bei den Zenfone 11 Modellen scheint es nun noch ein Upgrade zu geben. In Indonesien wurden ein ASUS Zenfone 11 ultra zertifiziert, das wohl die Serie nach oben erweitert und noch zusätzliche Funktionen bietet. Daher könnte es in diesem Jahr 2 Versionen des Zenfone 11 geben – einmal die normale Zenfone 11 Variante und dazu das Zenfone 11 ultra mit mehr Technik (und wohl auch einem höheren Preis).

Leider gibt es durch die Zertifizierung keine weiteren Hinweise auf die verbaute Technik und die Unterschiede zur normalen Version. Wenn man sich die Ultra-Modelle der andere Anbieter anschaut, könnte es aber auf eine bessere Kamera und eventuell auch ein etwas anderes Design hinaus laufen. Da aktuell alle Anbieter an KI Funktionen arbeiten, könnte das Ultra auch die KI-Version der Zenfone 11 Serie werden – das ist aber bisher nur eine Spekulation.

Es bleibt daher abzuwarten, ob sich das Zenfone 11 Ultra auch in weiteren Datenbanken zeigen wird und ob es dann eventuell mehr Details zu den Geräten gibt.

BILD: Asus Zenfone 10

Zuletzt aktualisiert: 16. Januar 2024