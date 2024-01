Ist das Apple Vision Pro Headset zu schwer?

Die ersten Tests zum Apple Vision Pro Headset sind da und aufgrund des hohen Preises sind die Erwarten an die neue Brille natürlich richtig hoch. Allerdings gibt es einen Punkt, den die Tester in allen Medien ansprechen: das Gewicht (immerhin 600 Gramm) und den Tragekomfort der Brille. Fast alle geben an, dass die Brille irgendwann zu schwer wurde und teilweise Beschwerden verursacht hat. Apple versucht dagegen mit passgenauen Bändern anzugehen, die direkt an den Kopf des Nutzers angepasst werden, aber das scheint nicht immer zu funktionieren.

Bei engadget schreiben die Tester von Problemen nach 15 Minuten:

Im Gegensatz zu der Version, die unser Kollege Devindra Hardawar letztes Jahr auf der WWDC gesehen hat, war das Vision Pro-Gerät, das ich heute anprobierte, mit einem Riemen ausgestattet, den man spannt und der am Hinterkopf endet. Es war breit, geriffelt und weich, und ich dachte zunächst, es wäre sehr bequem. Aber nach 15 Minuten fühlte ich mich durch das Gerät belastet und fünf weitere Minuten später hatte ich Schmerzen. Fairerweise muss ich sagen, dass ich mein Unbehagen früher bei Apple hätte melden sollen, und es standen mir alternative Riemen zum Austausch zur Verfügung. Aber ich wollte keine Zeit verschwenden. Als ich den Mitarbeitern des Unternehmens schließlich von meinen Problemen erzählte, tauschten sie den Gurt gegen einen mit zwei Schlaufen aus, von denen eine über meinen Kopf ging.

Und bei TheVerge heißt es im Test:

Ich verbrachte eine halbe Stunde wie ein Kind damit, einen fremden Planeten anzustarren – obwohl ich nie die Couch verlassen hatte. Aber am Ende meiner Demo spürte ich, wie das Gewicht des Headsets mich zurück in die reale Welt brachte. Ich hatte meine Stirn gerunzelt und mich so sehr konzentriert, dass ich leichte Kopfschmerzen verspürte. Diese Anspannung verflog, sobald ich das Headset abnahm, aber als ich zurück nach Manhattan ging, spielte ich die Demo immer wieder in meinem Kopf ab. Ich weiß, was ich gerade gesehen habe. Ich versuche einfach immer noch herauszufinden, wo es in die reale Welt passt

Es scheint also generell wirklich wichtig zu sein, die Bänder des Headsets gut anpassen zu lassen um das Gewicht länger tragen zu können. Man sollte daher etwas Zeit in diese Prozedur investieren um nicht nochmal in den Shop zu müssen um die Bändern tauschen zu lassen.

Zuletzt aktualisiert: 17. Januar 2024