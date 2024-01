TV direkt aufs Handy ohne Internet: Indien will Vorreiter werden

TV auf dem Handy ist mittlerweile nichts Neues, aber die Geräte benötigen dafür immer eine Internet-Verbindung und damit ein passendes Netz. Es gibt aber auch Ansätze, wie es anders gehen könnte. Die D2M (Direct to Mobile) Technologie will TV Inhalte per Broadcast Streaming auf Handys und Smartphones bringen auch wenn diese aktuell kein Internet haben. Die praktische Umsetzung soll in Indien im kommenden Jahr getestet werden und vor Ort wird dafür auch ein Frequenzband freigemacht.

Weitere Details zur neuen Technik sehen wie folgt aus:

Die D2M-Technologie ermöglicht die Übertragung von Inhalten oder Live-TV auf Mobilgeräten ohne aktive Internetverbindung

Die Regierung wird die Technologie in 19 Städten mithilfe der Infrastruktur von Prasar Bharti testen

Das Pilotprojekt wird vor einer breiteren Einführung dabei helfen, festzustellen, wie viel Inhalt über D2M konsumiert wird

Die Regierung erwägt, Frequenzen von 472 MHz bis 582 MHz für die D2M-Technologie zu reservieren

IIT-Kanpur hat sich mit Saankhya Labs zusammengetan, um eine Roadmap für die D2M-Technologie zu erstellen

In Deutschland scheint D2M bisher noch kein Thema zu sein, hier wird vor allem am Ausbau der bestehenden Netze gearbeitet und 5G steht im Vordergrund (wobei auch bereits an 6G geforscht wird).