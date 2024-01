Welche Prozessoren nutzen die Galaxy S24 in Deutschland? – Samsung setzt bei den Galaxy S24 wieder auf unterschiedliche Prozessoren. Neben dem Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm kommt auch der hauseigene Exynos 2400 Chipsatz zum Einsatz. Grundsätzlich hat das Unternehmen dabei versichert, dass es bei Leistung und Funktionen (auch im AI Bereich) keinen Unterschied geben wird.

Dennoch wollen natürlich viele Nutzer eher den Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz haben, da es mit den Exynos Varianten in der Vergangenheit doch eher Probleme gab. Tatsächlich ist der Qualcomm Prozessor auch in Deutschland verfügbar, aber nur im Samsung Galaxy S24 ultra. Die beiden anderen Modelle haben den Exynos 2400 Chipsatz in Deutschland – was Samsung in der Pressemeldung gar nicht erst erwähnt.

Zum Snapdragon 8 Gen 3 schreibt das Unternehmen dagegen selbst:

Mit der zunehmenden Relevanz von AI im mobilen Alltag, steigen auch die Anforderungen an die Performance von Smartphones. Ob Gaming, anspruchsvolle Videoaufnahmen und -bearbeitung oder der Wechsel zwischen verschiedenen Apps, die Galaxy S24-Serie bietet starke Leistung in zahlreichen Situationen. Das Galaxy S24 Ultra ist mit dem Snapdragon® 8 Gen 3 for Galaxy ausgestattet. Dieser Chipsatz3 wurde speziell für Samsung Galaxy-Nutzer*innen angepasst und bietet bemerkenswerte NPU-Verbesserungen für eine effiziente AI-Verarbeitung. Bei allen drei Galaxy S24-Modellen verbessert die adaptive Bildwiederholfrequenz von 1~120 Hz die Energieeffizienz zusätzlich.

Wichtig ist der Nachsatz beim Prozessor-Namen. Samsung setzt wieder eine optimierte Version des Prozessors ein. Der Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy hat einen maximalen Speed von 3,39 GHz und ist damit geringfügig schneller als die normalen Versionen. Dafür gibt es in den anderen Bereichen etwas weniger Power. Dennoch soll der Chipsatz etwas mehr Performance liefern als die normalen Modelle, die nicht für die Galaxy Modelle optimiert sind – wie schnell das genau ist, wird sich noch zeigen. Beim Exynos gibt es keine optimierte Version.

Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Prime core (Cortex-X4) 3.3 GHz 3.39 GHz Performance cores (A720) 3.2 GHz 3.1 GHz Performance cores (A720) 3 GHz 2.9 GHz Efficiency cores (A520) 2.3 GHz 2.2 GHz

