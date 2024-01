Samsung Galaxy AI: das kann die neue Intelligenz auf den Samsung Smartphones – Samsung hat mit den neuen Samsung Galaxy S24 auch die eigene KI Unterstützung für Smartphones offiziell vorgestellt. Dabei läuft diese KI direkt auf den Smartphones und kann daher auch ohne Internet-Verbindung eingesetzt werden. Allerdings ist wohl ein Samsung Account dafür notwendig, um die Funktionen nutzen zu können.

Dazu gibt es jetzt auch bei den Bilder viele Bearbeitungsfunktionen, die per AI gesteuert werden. Samsung erklärt diese Verbesserung wie folgt:

Die Galaxy AI-Bearbeitungstools holen mit Retusche-, Neukompositions- und Remastering-Funktionen aus großartigen Motiven das Beste heraus. Die „Bearbeitungsvorschlag“10-Funktion empfiehlt mithilfe von Galaxy AI geeignete Optimierungen für jedes Foto. Um Nutzer*innen noch mehr kreative Freiheit zu geben, kann „Generative Bearbeitung“11 den Bildausschnitt im Nachhinein erweitern und anpassen. Wenn ein Bild schief ist, füllt die AI die Ränder aus. Wenn ein Objekt in die richtige Position verschoben werden soll, kann die AI die Position des jeweiligen Motivs anpassen und einen überblendeten Hintergrund an dessen ursprünglicher Stelle erzeugen. Immer wenn Nutzer*innen generative AI einsetzen, um ein Bild zu bearbeiten, wird ein kleines Wasserzeichen in der unteren Ecke des Bildes und in den Metadaten eingefügt. Auch für Videoinhalte hält Galaxy AI eine neue spannende Funktion bereit: „Instant Slow-Mo“ kann actiongeladene Videos verlangsamen, indem mittels AI zusätzliche Einzelbilder auf Grundlage von Bewegungen generiert werden. Diese können zwar nicht gespeichert werden, zeigen Nutzer*innen jedoch während des Abspielens des Videos eine detailliertere Darstellung ihrer actiongeladenen Erlebnisse an.