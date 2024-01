Die Galaxy A05s, A15 und A25 sind die Einsteiger-Modelle bei Samsung für 2024 und bieten wieder für vergleichsweise wenig Geld interessante Technik. Die Geräte richten sich dabei vor allem an Einsteiger und preisbewusste Nutzer und verzichten daher in vielen Bereichen auf High-End Technik wie man sie beispielsweise aus der S-Serie von Samsung her kennt.

Dennoch gibt es natürlich beim Thema Sim-Karte einige wichtige Funktionen, die man auch bei den Topmodellen her kennt. Beispielsweise sind alle drei Modelle Dual-Sim Geräte, die zwei Simkarten gleichzeitig nutzen können. Es gibt aber auch Einschränkungen und wie genau das Setup bei A05s, A15 und A25 aussieht, haben wir hier zusammengestellt.

Die richtige Sim (oder eSIM?) für Galaxy A05s, A15 und A25

Sowohl Galaxy A05s, A15 und A25 nutzen Nano-Simkarten für den mobilen Zugang und unterstützen alle Netze, die in Deutschland angeboten werden. Dank Dual Sim können jeweils zwei Nano-Sim gleichzeitig aktiv sein. 5G gibt es aber nur beim Samsung Galaxy A25, die beiden anderen Modelle sind weiter reine LTE/4G Geräte.

Unterschiede gibt es auch beim Einlegen der Simkarten. Das Samsung Galaxy A25 nutzt ein Hybrid-System. Damit kann man nur zwei Karten einlegen und muss sich entscheiden, ob man eine zweite Simkarte oder eine SD Karte für die Speichererweiterung nutzt.

Bei Samsung Galaxy A05s und A15 sind sogar drei Karten gleichzeitig möglich. Hier gibt es also echtes Dual Sim und keine Hybrid Lösung. Man kann daher zwei Simkarte und eine SD Karte als Speichererweiterung gleichzeitig einlegen und nutzen.

Gibt es eSIM bei Samsung Galaxy A05s, A15 und A25

Keines der drei Modelle verfügt über eine eingebaute eSIM und daher wird diese Technik von Samsung in diesem Preisbereich noch nicht unterstützt. Man kann die Smartphones daher nur mit einer normalen Plastik Sim betreiben, aber dank Dual Sim kann man auch zwei Plastik-Sim gleichzeitig nutzen.

