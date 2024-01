Apple Vision Pro: Reparatur kostet bis zu 2.400 Dollar

Mit 3.499 US Dollar ist das Apple Vision Pro Headset richtig teuer und man kann das System dazu mit weitere Komponenten (wie Zeiss Linsen) noch weiter aufrüsten. Apple hat mit dem Start der neuen Brille nun auch die Reparaturpreise veröffentlicht und erwartungsgemäß liegen auch diese in einem sehr hohen Bereich.

Sollte das Frontglas kaputt gehen, kostet die Reparatur beispielsweise bereits 799 Dollar. Mit der Apple Care Versicherung kann man dies auf 299 Euro reduzieren – wirklich billig wird es aber dadurch auch nicht.

Im schlechtesten Fall kann eine Reparatur sogar bis zu 2.399 Dollar kosten, wenn es sich um mehrfache Beschädigungen handelt und der Schaden nicht direkt eingegrenzt werden kann. In dem Fall lohnt sich die Apple Care Versicherung wirklich denn damit kostet auch in diesem Fall die Reparatur nur 299 Dollar – man spart also über 2.000 Dollar.

Besser ist es wohl aber, wenn man das Headset sehr vorsichtig behandelt und Schäden erst gar nicht aufkommen lässt, dann gibt es auch keine weiteren Kosten.

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple

Zuletzt aktualisiert: 21. Januar 2024