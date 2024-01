Apple Ring: Schickes neues Konzept veröffentlicht

Konzepte und Render-Grafiken zu den kommenden iPhone Modellen sind relativ häufig, aber Apple arbeitet natürlich nicht nur an den Smartphones, sondern plant ab und an auch neue Technik, die man bisher so noch nicht im Portfolio des Unternehmens findet. Der sogenannte Apple Ring wird bisher nur in Patenten des Unternehmens erwähnt, aber es gibt genug Hinweise, um den smarten Ring (wohl voll mit Sensor-Technik) bereits zu visualisieren. Ein Konzept dazu wurde jetzt veröffentlicht und man kann sich daher schon anschauen, wie so ein Ring aussehen könnte und was eventuell an Technik verbaut sein wird – offiziell ist das alles aber leider bisher noch nicht.

Apple Ring @ inside-sim

Bei inside-sim.de schreibt man zur Zielrichtung des Apple Ring:

Der Apple Ring wird mit hohe Wahrscheinlichkeit die aktuellen Geräte nicht ersetzen, sondern vor allem ergänzen. Apple selbst hat sich bisher noch nicht genau geäußert, wie ein Ring konzipiert sein wird, aber man kann von folgenden Anwendungsfällen ausgehen: der Ring kann die bestehenden Fitness- und Trackingdaten von iPhone und Apple Watch ergänzen und verbessern

unter Umständen kann der Ring auch komplett alleine Daten sammeln, so dass man beim Sport keine Uhr und kein iPhone mehr benötigt

dazu könnte der Ring die Benachrichtigungsfunktionen des iPhone verbessern, in dem beispielsweise Vibrationen des Ring Nachrichten und Meldungen ankündigen. Einige Details ließen sich sicher auch über das Display einblenden.

der Ring kann als Steuerung für die Apple Vision pro dienen und Gesten und räumliche Handlung mit der Hand möglich machen Vor allem die Zusammenarbeit mit dem Apple Vision Pro Headset ist ein spannendes neues Anwendungsfeld und es wird interessant werden zu sehen, was Apple in diesem Bereich entwickeln wird.

Samsung scheint in dieser Hinsicht bereits weiter. Das Unternehmen hat zum Ende des Vorstellung der Galaxy S24 Modelle auch zum ersten Mal einen Galaxy Ring angeteasert, der derzeit wohl entwickelt wird. Auch Samsung arbeitet also an einem smarten Ring – leider wurden aber auch bei Samsung keine weiteren Hinweise auf einen Termin oder die Funktionen gegeben.