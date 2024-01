Neue Konzept-Render zum Google Pixel 9

Bis zum Start der Pixel 9 Serie werden wir wohl noch bis Herbst diesen Jahres warten müssen, aber OnLeaks hat die aktuellen Informationen bereits in einem Konzeptentwurf zusammengepackt und man kann sich daher bereits ein schönes Bild davon machen, was Google beim Pixel 9 eventuell plant. Spannend ist dabei vor allem, dass Google wohl das Visor-Band verändern wird und stattdessen wieder auf ein Kameramodul setzt. Damit würde das Unternehmen eines der markantesten Merkmale der neueren Pixel Modelle aufgeben – bleibt abzuwarten, ob sich das so bestätigt.

Bei mysmartprive heißt es zu den Grafiken:

Laut dem angeblichen Leakster wird das Google Pixel 9 Pro mit einem rund 6,5 Zoll großen Flachbildschirm ausgestattet sein, der im Vergleich zum Vorgänger kleiner ist. Der Suchmaschinenriese wird das Smartphone mit einer zentralen Lochaussparung zur Unterbringung der Selfie-Kamera ausstatten. Die Renderings bestätigen, dass das Pixel 9 Pro an allen vier Seiten des Displays über dünne Ränder verfügen wird. OnLeaks bestätigt, dass Google das Flaggschiff-Smartphone mit einem flachen Rahmen ausstatten wird. Wie die Renderings zeigen, befinden sich der Einschaltknopf und die Lautstärkewippe auf der rechten Seite des Geräts. Die linke Seite des Geräts ist bis auf die Antennenmarkierungen sauber. Der USB-Typ-C-Anschluss, das Lautsprechergitter und das SIM-Kartenfach befinden sich auf der Unterseite des Geräts.

Bei den Tasten der Modelle gibt es keine Änderung. Google verzichtet also weiter auf eine separate Taste für Aktionen oder die Ansteuerung der KI. Stattdessen bleibt es bei einer Taste für Power und einer Wippe für die Lautstärke. Es scheinen auch weiter physische Buttons zu sein. Google geht also nicht den Weg von Apple und setzt zukünftig auf kapazipative Tasten.

Das neue Pixel 9 im Konzeptvideo