Google Pixel 8a: Box verrät bereits viele Details

Google wird bei den kommenden Pixel 8a beim Design einige Neuerungen vornehmen. Bereits im Vorfeld hatten Konzept-Leaks das bereits angedeutet und nun bestätigen die geleakten Bilder der Box die Neuerungen. Demnach setzt Google beim Pixel 8a auf deutlich mehr Abrundungen an den Ecken. Die Modelle sehen damit wesentlich runder aus als der Vorgänger und auch als die Pixel 8. Man wird also bereits beim Design erkennen, welches Pixel Modelle in Nutzer in der Hand hält.

Bei mysmartprice schreibt man zu den neuen Modellen:

Die Bilder der Verkaufsverpackung bestätigen, dass das Google Pixel 8A ein Design haben wird, das den vorherigen Renderings ähnelt, die online aufgetaucht sind. Den Bildern ist zu entnehmen, dass das Smartphone über abgerundete Ecken verfügen wird, die etwas abgerundeter sein werden als beim Vorgänger. Dem durchgesickerten Bild zufolge wird das Smartphone über ein Dual-Rear-Setup in einer rechteckigen Kamerainsel verfügen, ähnlich dem Pixel 7A-Smartphone. Auf der rechten Seite des Smartphones sind der Power-Button und die Lautstärkewippe zu erkennen. Google wird das Smartphone außerdem mit dem Google-Logo in der Mitte der Rückseite ausliefern. Die Verkaufsverpackung bestätigt, dass das Gerät die Modellnummer G6GPR tragen wird. Es zeigt auch, dass das Smartphone kabelgebundenes Schnellladen mit 27 W unterstützt.

Es gibt mittlerweile auch erste Grafiken zum Pixel 9 und hier scheint Google noch mehr Designänderungen vornehmen zu wollen. Beispielsweise wird das Kameraband wohl nicht fortgesetzt, sondern in ein Kameramodul umgewandelt.

Zuletzt aktualisiert: 25. Januar 2024