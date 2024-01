Probleme mit dem Play Store? Neue Seite zeigt den Status

Wenn Apps nicht laden und Updates nicht eingespielt werden, muss das nicht immer am Smartphone liegen. Es kann auch sein, dass der Google Play Store selbst Probleme hat und mit technischen Fehler kämpfen muss. Das kommt eher selten vor, aber es passiert ab und an. Daher hat Google nun eine Seite aufgesetzt, mit der man den Status des Play Store und der Schnittstellen prüfen kann. So sieht man auf den ersten Blick, wo eventuell ein Problem liegt.

Bei Fehlermeldungen im Play Store sollte man ab sofort also zuerst den Status checken und prüfen, ob es eventuell an Google selbst liegt. In dem Fall kann man in der Regel recht wenig machen und muss auch nicht auf dem eigenen Gerät nach Fehlern suchen.

