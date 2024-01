Oura CEO: keine Sorgen wegen Samsung Ring und Apple Ring

Oura bietet aktuell bereits einen eigenen smarten Ring an, der das Konzept von Samsung und Apple in diesem Bereich bereits vorweg nimmt. Da beide Unternehmen wohl auch an entsprechenden Geräten arbeiten, wurde der Oura CEO Tim Hale dazu befragt und nach seiner Meinung muss sich Oura keine Sorgen in diesem Bereich machen. Man wird allerdings genau prüfen, ob der Apple Ring oder eventuell der Samsung Ring die Patente des Unternehmens verletzen.

Bei Business-Insider heißt es zu dem Thema:

Tim Hale, CEO von Oura Health, scheint sich keine Sorgen über Samsungs Plan zu machen, mit Oura auf dem Markt für tragbare „Smart Ring“ zu konkurrieren. „Wir begrüßen die Bestätigung“, sagte er in einem Interview in der CNBC-Sendung „Squawk Box“. „Wir begrüßen die Idee, dass intelligente Ringe etwas sind, das die Menschen haben sollten.“ Hale sagte, dass Oura die Entwicklung von Samsungs neuem „Galaxy Ring“, der letzte Woche angekündigt wurde, genau beobachten wird, um zu sehen, ob es Bedenken hinsichtlich möglicher Verletzungen des geistigen Eigentums gibt. „Für uns ist es sehr wichtig, die Innovationen zu schützen, die wir auf den Markt gebracht haben“, sagte er und wies darauf hin, dass Oura über 150 Patente für sein Produkt angemeldet hat.

Hale geht davon aus, dass es nicht ganz einfach sein wird, einen smarten Ring zu schaffen, der eigenständig ist und sich daher vom Oura-Konzept abhebt. Da bisher weder Apple noch Samsung konkrete Details zu ihren Ringen geliefert haben, bleibt auch offen, wie weit sich die Konzepte vom Oura Ring unterscheiden.

HINWEIS Die Grafiken zum Apple Ring sind frei verfügbar und bei inside-sim.de auch noch in weiteren Varianten zu haben.