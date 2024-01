Exynos 2400 ist ein Stromfresser

Es gibt eine neue Auswertung zum Vergleich der aktuellen Prozessor-Generation und dabei wurden die SoC hinsichtlich des Stromverbrauchs bewertet. Gemessen wurde die Leistung und der Verbrauch und darauf wurden Vergleichsweise gemacht. Das ist durchaus relevant, denn der Stromverbrauch belastet nicht nur den Akku, sondern ein hoher Verbrauch bedeutet meistens auch, dass viel Abwärme entsteht, die abgeführt werden muss.

Gemessen wurde dabei die Leistung und der Energieverbrauch des X4 Kerns der jeweiligen Prozessoren – also des Leistungskerns, der besonders hoch getaktet ist und dann zum Einsatz kommt, wenn richtig viel Performance gebraucht wird. Besonders gut schneidet dabei der Dimensity 9300 Prozessor von Mediatek ab. Der Energieverbrauch liegt hier sehr niedrig (bei nur 4.3 Punkten) und damit hat der Kern eine gute Effizienz. Der Exynos 2400 verbraucht im Vergleich dagegen deutlich mehr Energie und liegt mehr als 50 Prozent über den Werten des Dimensity 9300 und auch deutlich über der Energieaufnahmen des Snapdragon 8 Gen 3. Im Vergleich der aktuellen Prozessoren schneidet der Exynos 2400 in diesem Vergleich als am schlechtesten ab.

Auf Twitter/X heißt es dazu:

CPU-Leistungs-/Effizienzdaten für #Exynos2400 und #Dimensity9300 Wie Sie sehen können, ist der Exynos Interessanterweise spart der Light-Modus 38 % Strom und kostet Sie nur 10 % Leistung, eine gute Balance.

Die gute Nachricht ist allerdings, dass im Vergleich mit der Prozessor-Generation aus dem Vorjahr auch der Exynos 2400 besser geworden ist. Man hat also bei Samsung durchaus Fortschritte gemacht – nur nicht ganz so stark wie Qualcomm und Mediatek.