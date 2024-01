Samsung: Patent zeigt Stylus-Pen mit zwei Teilen

Samsung arbeitet daran, denn Stylus Pen für einen breiteren Einsatz fit zu machen und in einem neuen Patent wird genau beschrieben, wie das gehen könnte. Konkret soll es zum Pen eine zweite Hülle geben, die den Stift fit macht für die Koppelung mit anderen Devices. Damit könnte der Stift dann auch mit weiteren Smartphones und anderen Geräten eingesetzt werden.

Im Bericht dazu heißt es:

Im Kern schlägt das Patent ein elektronisches Gerät mit einem Eingabestift vor, der mit einem ersten Kommunikationsmodul und einer Steuerschaltung ausgestattet ist. Das Besondere an dieser Innovation ist der Einbau eines Stiftgehäuses, das ein zweites Kommunikationsmodul beherbergt und so konzipiert ist, dass es mindestens einen Teil des Stylus-Stifts aufnehmen kann.

Die wahre Magie entfaltet sich, wenn der Eingabestift im Stiftgehäuse eingebettet ist – der Steuerschaltkreis deaktiviert auf intelligente Weise das erste Kommunikationsmodul und aktiviert das zweite. Diese intelligente Umschaltung sorgt dafür, dass sich der Stylus-Stift nahtlos an verschiedene elektronische Geräte anpasst und so ein bisher unerreichbares Maß an Kompatibilität bietet.

Mit einfachen Worten: Sie müssen eine Gehäuseeinheit an das hintere Ende Ihres Standard-Stiftstifts anschließen und können ihn mit mehreren Geräten verwenden, ohne den Stift manuell mit Geräten koppeln zu müssen.