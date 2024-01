Google: Android KI umbenannt zu Gemini

Google arbeitet derzeit daran, den Google Assistant mit KI aufzurüsten um das System nutzbarer zu machen. Dazu soll das System Funktionen von Google Bard bekommen. In den aktuellen Software-Versionen war daher oft von „Assistant with Bard“ aber in der neusten Version hat Google dies in Gemini umbenannt. Das ist die eigene KI LLM Engine von Google und könnte auch der Markenname sein, den das Unternehmen in den Android Smartphones pushen möchte.

Bei 9to5google schreibt man dazu:

Wir haben vor zwei Wochen festgestellt, dass Google „Assistant with Bard“ möglicherweise in „Bard“ umbenennen könnte. Das Unternehmen hat sich möglicherweise noch nicht für einen neuen Assistenten mit dem Namen Bard entschieden, da die neueste Version der Google-App „Gemini“ als Kandidaten vorstellt. Mit der neuesten Beta-Version der Google-App (Version 15.4.31.29) wird heute in allen Zeichenfolgen und Benutzeroberflächen, in denen zuvor „Bard“ erwähnt wurde – zuvor „Assistent mit Bard“ – „Gemini“ angezeigt. Assistant mit Bard, wie im Oktober mit dem Pixel 8 angekündigt, machte die Umbenennung in Bard durchaus Sinn. Es entspricht dem Bard-Erlebnis, mit dem die Leute aus dem Web vertraut sind, während Google Assistant vorerst sein eigenes Ding bleibt.

Sicher scheint aber auch dieser Name noch nicht zu sein, denn Google scheint aktuell selbst noch unentschlossen, wie genau man die eigene Engine nun benennen möchte. Es könnte also noch einige Veränderungen geben, bis der neue Assistent samt KI vorgestellt wird.

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android

Zuletzt aktualisiert: 30. Januar 2024