Drillisch: 70 GB Allnet Flat zum Kampfpreis

Drillisch hat wieder die neuen Deals bekannt gegeben und dabei gibt es nun auch eine Flatrate, die satte 70 GB Datenvolumen mitbringt. Das ist eine Neuerung, denn in den letzten Monaten war in der Regel bei 60 GB Datenvolumen Schluss. Nun gibt es also bei der Drillisch Marke Handyvertrag.de eine Flat mit 10 GB mehr monatlich und das zum Kampfpreis von nur 24.99 Euro pro Monat. Pro Gigabyte Datenvolumen zahlt man daher nur noch knapp 36 Cent und dazu gibt es kostenlose Gespräche und SMS.

Auch der Anschlusspreis ist überschaubar. Wer sich für die Flatrate mit 24 Monaten Laufzeit entscheidet, zahlt einmalig 9.99 Euro beim Kauf, für die flexible Version mit monatlicher Kündigung werden 19.99 Euro fällig. Die zweite Variante ist auch dann interessant, wenn man sich nicht so richtig sicher ist, ob man wirklich dauerhaft 70 GB Datenvolumen benötigt.

Der aktuelle Deal sieht wie folgt aus:

handyvertrag.de LTE All 70 GB

Aktionszeitraum: Nur für kurze Zeit

Bereitstellungspreis: 9.99€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

70 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 24,99 €

Generell kann man aktuell wieder steigende Datenvolumen bzw. sinkende Preise bei gleichem Datenvolumen über die Anbieter beobachten. O2 hat gerade erst die Preise für die Flatrates gesenkt und insgesamt gibt es deutlich mehr Angebote im Bereich der 50 GB Tarife und bei Angeboten mit 100 GB Datenvolumen und mehr. Auch unbegrenzte Tarife sind inzwischen häufiger zu finden. Drillisch ist in dem Bereich also keine Ausnahme, sondern passt de Tarife nur an wie die anderen Anbieter auch.

Zuletzt aktualisiert: 31. Januar 2024