Circle to Search: Update wird für die Pixel 8 ausgerollt

Beim Samsung Galaxy S24 ist Circle to Search bereits online und die Modelle werden mit dieser neuen Funktion ausgerollt. Es reicht dabei, auf einem Bild oder in einem Text einen Bereich zu umkreisen (per Stift oder Finger) und man kann direkt nach den Inhalten suchen. Nun hat Google auch für die Pixel 8 und die Pixel 8 pro Modelle mit dem Update auf diese neue Funktion begonnen und daher kann es sich lohnen, auf dem eigenen Gerät nach einer neuen Version Ausschau zu halten.

Bei Puinika schreibt man zu diesem Update:

Circle to Search wurde am 31. Januar offiziell für die Pixel-8-Serie eingeführt und funktioniert über intuitive Gesten. Durch einfaches langes Drücken der Pixel-Home-Taste (zur Tastennavigation) oder durch Wischen von den unteren Ecken nach innen (zur Gestennavigation) wird ein reagierender Kreis auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Die Magie entfaltet sich dann, wenn Sie mit diesem Kreis interagieren: Kreisen Sie Text oder Bilder ein oder markieren Sie sie: Wünschen Sie sich weitere Informationen zu einer historischen Referenz in einem Artikel? Kreisen Sie den relevanten Text ein. Fasziniert Sie das Outfit einer Berühmtheit in einem Video? Markieren Sie es. Circle to Search versteht Ihre Absicht und liefert relevante Ergebnisse.

Machen Sie Ihrer Neugier freien Lauf: Sie haben einen kryptischen Kreuzworträtsel-Hinweis gefunden? Schreiben Sie es einfach in den Kreis und Circle to Search wird seine Bedeutung entschlüsseln.

Bisher ist unklar, ob weitere Pixel Modelle diese neue Funktion bekommen werden. Rein von der Technik sollten zumindest die Pixel 7 in der Lage sein, Circle to Search zu unterstützen – sicher ist aber noch nicht, ob zumindest die 7er Serie das Update ebenfalls bekommen wird.