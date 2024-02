HMD Global: gleich 3 Nokia-Nachfolger Smartphones geplant

HMD Global wird wohl die Marke Nokia nicht mehr fortsetzen, sondern zukünftig HMD Smartphones unter dem eigenen Namen produzieren und verkaufen. Nach einem neuen Bericht soll es dabei nicht nur ein neues HMD Phone geben, sondern drei Geräte, die als Nokia-Nachfolger starten werden. HMD orientiert sich dabei wieder eher am unteren Rand des Preisbereiches und deckt daher vor allem Einsteiger-Modelle und Mittelklasse-Geräte zu erschwinglichen Preisen ab. Konkrete Details zur Technik der neuen Post-Nokia Smartphones gibt es leider noch nicht.

Der neue Bericht sagt folgendes:

Wir haben die Nachricht erhalten, dass das Unternehmen in der ersten Phase drei Telefone unter der Marke HMD auf den Markt bringen wird, wobei ein Modell auch erschwinglich sein wird, dessen Preis zwischen 10.000 und 15.000 Rupien liegen kann. Allerdings plant das Unternehmen in diesem Jahr nicht, in Indien Telefone über 40.000 Rupien auf den Markt zu bringen. Das teuerste Modell des Unternehmens wird ebenfalls unter 40.000 Rupien kosten.