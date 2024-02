Nothing kündigt Phone 2a offiziell an

Nothing macht es offiziell und gibt bekannt, dass man ein weiteres Smartphones auf den Markt bringen wird. Das Phone 2a soll dabei die Kernfunktionen des Phone 2 nutzen, aber wohl nicht alle Features übernehmen und daher etwas billiger ausfallen.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Phone (2a) wurde mit dem Ziel entwickelt, ein optimales Smartphone-Erlebnis für den täglichen Gebrauch zu bieten, das sich auf die Kernbedürfnisse der Nutzer konzentriert und zusätzlich die gesamte Expertise von Nothing in sich trägt. Das Phone (2a) mit dem Codenamen Aerodactyl nutzt einige der beliebtesten Funktionen des Phone (2) und ist gleichzeitig ein klares Upgrade gegenüber dem Phone (1). Zusätzlich zum Namen des neuen Phones (2a) teilte das Unternehmen mit, dass es das Glyph-Developer-Kit auf den Markt bringt. Es gibt Android-Apps von Drittanbietern die Möglichkeit, die Glyph-Oberfläche zu steuern, die einzigartig bei allen Nothing-Smartphones ist.

Leider hat Nothing wenig Details zu den neuen Geräten veröffentlicht. Vor allem der Preis wäre eine spannende Information. Allerdings leakt Nothing solche Hinweise meistens selbst nach und nach um das mediale Echo hoch zu halten – man kann also wohl davon ausgehen, dass Nothing in den kommenden Wochen die restlichen Details nachliefern wird.