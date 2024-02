Paukenschlag bei den Verkaufszahlen: Apple überholt Samsung 2023

Das Rennen um die meisten Marktanteile bei den Smartphone Herstellern hat 2023 einen neuen Spitzenreiter bekommen. Apple konnte Samsung bei den Verkaufszahlen im Gesamtjahr überholen und schaffte es, etwa 7 Millionen mehr Geräte zu verkaufen als Samsung. Damit schafft das Unternehmen einen Marktanteil von 20 Prozent – Samsung liegt nur bei 19 Prozent. Im Vorjahr hatte es nach den Zahlen der Analysten von OMDIA noch umgekehrt ausgesehen.

„Das Smartphone-Geschäft im Jahr 2023 wurde von den Produkten und regionalen Märkten bestimmt, auf die sich jede Marke konzentriert. Während Apple, das sich auf den Premiummarkt konzentrierte, trotz eines Rückgangs der Gesamtmarktnachfrage eine relativ gute Performance verzeichnete, ging die Leistung großer chinesischer OEMs, die sich stark auf den chinesischen und indischen Markt konzentrierten, aufgrund der Auswirkungen des Einbruchs im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück der Smartphone-Nachfrage in diesen beiden Ländern. Samsung, das über einen hohen Anteil an Smartphones im unteren bis mittleren Preissegment verfügt, musste ebenfalls einen deutlichen Rückgang der Auslieferungen hinnehmen, da der Verkauf von Smartphones im mittleren bis niedrigen Preissegment von der wirtschaftlichen Rezession in allen Regionen betroffen war und gezwungen war, seine Verkäufe aufzugeben „An erster Stelle steht Apple“, sagte Jusy Hong, Senior Research Manager bei Omdia.

Hintergrund sind dabei vor allem die stabilen Verkaufszahlen von Apple, während Samsung vor allem bei den günstigeren Modellen deutliche Rückgänge verzeichnen musste. Das Unternehmen konnte dies teilweise durch die guten Verkäufe der Topmodelle ausgleichen, unter dem Strich sanken die Verkaufszahlen von Samsung 2023 aber um fast 13 Prozent. Das Unternehmen verkaufte damit fast 33 Millionen Geräte weniger als im Vorjahr. Daher reichte es nur für Platz 2 bei den Herstellern – der Abstand auf Xiaomi und damit auf Platz 3 ist aber weiterhin deutlich.