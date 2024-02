Galaxy S24: tote Pixel-Linien im Display

Die Samsung Galaxy S24 sind mittlerweile seit einigen Tagen offiziell auf dem Markt und daher gibt es die ersten Bericht zu Problemen und Defekten bei den neuen Geräten. Auf Reddit schreibt ein Nutzer beispielsweise das sein 6 Tage altes Samsung Galaxy S24 mittlerweile zwei Linie mit toten Pixeln im Display hat. Man sieht auf dem Foto davon sowohl einen grüne Linie auf dem Bildschirm als auch eine weiß Linie, die quer über das Display verläuft.

Beides sind Anzeichen von toten Pixeln im Display, die nicht mehr richtig angesteuert werden und in der Regel deuten solche Linie auf einen Hardware-Defekt im Display hin. Man kann also wohl davon ausgehen, dass der Nutzer das Gerät wird tauschen müssen und dann hoffentlich ein Galaxy S24 ohne Probleme im Display erhält. Die gute Nachricht dabei: bei neuen Geräten fällt so etwas natürlich unter die Gewährleistung und es entstehen daher keine Kosten für den Käufer (aber etwas mehr Arbeit durch den Umtausch).

Bisher scheinen solche Fälle aber Einzelfälle zu sein und es gibt keine Hinweise, dass die Galaxy S24 Serie von größeren Problemen mit dem Display betroffen ist. Es kann immer mal passieren, dass einzelne Geräte Defekte aufweisen (trotz einer strengen Qualitätskontrolle), aber es deutet nichts darauf hin, dass es grundsätzliche Probleme mit bestimmten Chargen der Galaxy S24 oder generell bei der Fertigung gibt.

Die aktuellen Artikel zum Samsung Galaxy S24