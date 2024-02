Galaxy S25: Samsung bleibt bei verschiedenen Prozessor-Strategien

In dieser Woche hat Qualcomm bekannt gegeben, dass man mit Samsung eine neue Vereinbarung getroffen hat und weitere Snapdragon 8 Prozessoren für die Topmodelle liefern wird. Der neue Deal läuft dabei mehrere Jahre und zeigt auch, was Samsung für das Galaxy S25 im kommenden Jahr plant. Die Modelle werden auch wieder auf Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm setzen können und damit wird es wohl wieder einen Modell-Mix aus Geräten mit Samsung-Prozessor und Snapdragon-Version geben.

Bei Sammyfans zitiert man wie folgt:

Wir geben außerdem bekannt, dass wir eine mehrjährige Vereinbarung mit Samsung über Snapdragon-Plattformen für die Markteinführung von Flaggschiff-Smartphones der Marke Galaxy ab 2024 verlängert haben. Die verlängerte Vereinbarung zeigt den Wert von Snapdragon 8, unsere Technologieführerschaft und unsere erfolgreiche langfristige strategische Partnerschaft mit Samsung.

Welchen Chipsatz Samsung in welchen Modellen zum Einsatz bringen wird und welche Technik für den deutschen Markt beim Samsung Galaxy S25 geplant ist, bleibt aber vorerst noch offen. Es wird wohl auch davon abhängen, wie weit Samsung bei der Entwicklung des neuen Dream-Chips aus dem eigenen Hause kommen wird. Dieser Nachfolger der Exynos-Serie soll in den kommenden Jahren für die Power in den Topmodellen des Unternehmens sorgen, allerdings ist nicht klar, ob Samsung schon beim Galaxy S25 so weit sein wird. Es kann durchaus auch sein, dass man 2025 noch auf einen Exynos-Chipsatz setzen wird und der Dream-SoC erst mit dem Galaxy S26 zum Einsatz kommt.

Zuletzt aktualisiert: 4. Februar 2024