Apple und Samsung: kommt ein Krieg der Ringe?

Apple Ring und Samsung Ring sind bisher nur Grafiken und sorgen dennoch für viel Aufsehen, denn sie stellen eine neue Kategorie von Produkten dar, die es bisher noch nicht im Massenmarkt gibt und haben damit viel Potential, Marktanteile neu zu verteilen. Einige Magazine schreiben sogar von einem Krieg der Ringe, weil sowohl Apple als auch Samsung den Einstieg in diesem Bereich vorbereiten.

Bei Chosun schreibt man vergleichsweise aufgeregt:

Unter der Führung von Samsung Electronics wird die Technologiebranche in diesem Jahr voraussichtlich einen erheblichen „Ringkrieg“ erleben. Während intelligente Ringe früher als innovative Produkte von Startups galten, wird sich die Landschaft mit dem Einstieg großer Technologieunternehmen wie Samsung Electronics und Apple ändern. Laut dem Marktforschungsunternehmen Grand View Research wird der weltweite Markt für tragbare Geräte, zu dem auch intelligente Ringe gehören, voraussichtlich von 71,91 Milliarden US-Dollar (ca. 95,7 Billionen Won) im Vorjahr auf 186,14 Milliarden US-Dollar (ca. 247,6 Billionen Won) bis 2030 wachsen.

Man kann die Sache aber natürlich auch etwas entspannter sehen. Der Apple Ring wird wohl vor allem mit den Apple Geräten zusammenarbeiten und daher in erster Linie für Apple Kunden interessant sein. Samsung wird den eigenen Ring wohl breiter aufstellen, aber wohl auch den Fokus auf die eigene Hardware und die eigenen Apps haben. Es spricht also einiges dafür, dass sich beide Unternehmen zumindest beim Start von Samsung Ring und Apple Ring gar nicht wirklich in die Quere kommen und eher nebeneinander und für dass jeweils eigene Ökosystem entwickeln.

Der Krieg der Ringe könnte also eher ein technisches Wettrüsten um die besten Funktionen und Sensoren im Ring werden.

