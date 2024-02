Samsung: Verkaufszahlen der Premium-Modelle sollen zweistellig wachsen

Samsung geht für das laufende Jahr davon aus, dass sich die Verkaufszahlen im mobilen Bereich wieder erholen werden und rechnet bei den Smartphones, Tablets und auch den Wearables für deutlich besser Zahlen als im letzten Jahr. Die Pläne für die eigenen Topmodelle (Galaxy S24, Z Fold 6 und Z Flip 6) sind ebenfalls ehrgeizig. Das Unternehmen will die Verkaufszahlen im zweistelligen Bereich steigern (also mindestens 10 Prozent Wachstum – eher mehr). Das ist durchaus eine Ansage, denn bereits das Samsung Galaxy S23 verkaufte sich sehr gut. An der Stelle nochmal deutlich zu wachsen wird daher nicht einfach.

Das Unternehmen schreibt zu den Plänen für 2024:

Im Jahr 2024 wird die Smartphone-Marktnachfrage voraussichtlich wieder anziehen, da sich die Verbraucherstimmung in Erwartung einer Erholung der Weltwirtschaft stabilisiert, was zu einem Marktwachstum, insbesondere im Premium-Segment, führen wird. Ebenso wird erwartet, dass sich der Tablet-Markt erholt, während der Wearables-Markt voraussichtlich ein zweistelliges Wertwachstum bei Smartwatches und ein leichtes Wertwachstum bei True Wireless Stereo (TWS)-Geräten erzielen wird. Ziel von MX Business ist es, den KI-Smartphone-Markt anzuführen, indem es den Kunden durch die Integration von Galaxy AI in die S24-Serie ein differenziertes Erlebnis bietet und gleichzeitig das Benutzererlebnis verbessert und Galaxy AI für faltbare Geräte optimiert. Durch diese Bemühungen will MX Business die jährlichen Auslieferungen seiner Flaggschiffe im zweistelligen Bereich steigern und seine Führungsposition in der Kategorie der faltbaren Geräte festigen.

Spannend wird aber auch, ob Samsung bei den günstigeren Modellen die Verkaufszahlen wieder steigern kann. Durch den Drop bei den Mittelklasse-Modellen hat Samsung in 2024 die Marktführerschaft an Apple verloren. Das wird man sicher versuchen, in 2024 wieder zu ändern. Leider gibt es dazu keine Hinweise, was Samsung in diesem Bereich plant.

Die aktuellen Artikel zum Samsung Galaxy S24