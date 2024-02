vivo einigt sich mit Nokia und kehrt auf den deutschen Markt zurück

Nachdem sich bereits OPPO und OnePlus im Patentstreit mit Nokia geeinigt haben, gibt es nun auch eine Vereinbarung zwischen vivo und Nokia was die Lizenzgebühren betrifft. Beide Unternehmen haben eine Vereinbarung unterzeichnet und vivo darf nun offiziell und gegen die Zahlung von Gebühren (in nicht genannter Höhe) die Patente von Nokia nutzen. Damit ist auch das Verkaufsverbot für vivo in Deutschland Geschichte und das Unternehmen kann die eigenen Modellen wieder nach Deutschland bringen.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Am 5. Februar 2024 gab vivo bekannt, dass es mit Nokia eine globale gegenseitige Patentlizenzvereinbarung unterzeichnet hat, die standardessentielle Patente in 5G und anderen Mobilfunkkommunikationstechnologien abdeckt. Nach der Vereinbarung werden beide Parteien alle anhängigen Rechtsstreitigkeiten in allen Gerichtsbarkeiten beilegen.

Die Webseite von vivo wurde bisher allerdings noch nicht angepasst. Dort gibt es weiter keine Smartphones zu kaufen, sondern man findet nur den veralteten Hinweis, dass es keine Geräte mehr gibt. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass zeitnah auch hier wieder vivo Smartphones zu finden sein werden. Nun fehlt nur noch ein Deal von Nokia mit realme, dann haben alle Anbieter wieder Zugriff auf die Nokia Patente und damit auch Zugang zum deutschen Markt.

Zuletzt aktualisiert: 5. Februar 2024