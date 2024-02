OnePlus greift Samsung und Google mit eigenen KI Funktionen an

Samsung hat mit Galaxy AI für die Galaxy S24 eine neue Marke und eine Reihe von Features gestartet, die auf KI basieren und wirbt damit sehr stark. OnePlus scheint in diesem Bereich ebenso mitmachen zu wollen, denn im neuen ColorOS Update sind eine Reihe von Techniken vorhanden, die in Teilen den Funktionen von Galaxy AI entsprechen. OnePlus nennt diese Features “Smart Services”, aber letztendlich sind es KI Funktionen, die man bereits von Samsung Galaxy S24 und Pixel 8 her kennt.

Bei piunika schreibt man zu den Neuerungen:

Unabhängig vom Ansatz stürzt sich OnePlus nun kopfüber in die KI-Arena und bietet Funktionen an, die direkt mit seinen Konkurrenten konkurrieren. Eine dieser Funktionen ist der AI Call Summarizer, der KI nutzt, um Ihre Telefonanrufe abzuhören und prägnante Zusammenfassungen für spätere Referenzen bereitzustellen. Dies kann äußerst hilfreich sein, um wichtige Informationen wie Namen, Adressen oder während eines Anrufs besprochene Aktionspunkte zu erfassen, wie im Änderungsprotokoll unten beschrieben. Inspiriert von beliebten Tools wie dem Magic Eraser von Google Pixel 8 verfügt OnePlus jetzt über eine eigene Version namens AIGC Remover. Diese KI-gestützte Funktion ermöglicht es Benutzern, unerwünschte Objekte oder Personen nach Belieben aus ihren Fotos zu entfernen. Ich wünschte, sie hätten einen besseren Namen gewählt, aber ich mache nicht die Regeln. Auch der Inhaltskonsum wird durch die neue Artikelzusammenfassung gesteigert, die es Benutzern mithilfe von KI ermöglicht, das Wesentliche von Webartikeln schnell zu erfassen. Darüber hinaus wurde Breeno Touch aktualisiert, um Ihren Bildschirm intelligent zu scannen und basierend auf den angezeigten Inhalten relevante Dienste vorzuschlagen.

Unklar ist, wie gut die neuen Funktionen in der Praxis funktionieren werden. Nur weil die Beschreibung ähnlich ist, muss die Funktionsweise nicht identisch sein – vor allem bei der Grafikbearbeitungen sind es die Feinheiten, die darüber entscheiden, ob ein intelligente Bildbearbeitung wirklich nützlich ist oder nicht. Grundsätzlich hätten wohl aber sowohl OnePlus 12 als auch OnePlus 11 passende Prozessoren, um diese Features zu unterstützen – Samsung setzt die gleichen Technik ja auch bei Galaxy S24 und Galaxy S23 (zukünftig) ein.