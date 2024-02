Samsung Galaxy S23: erster One UI 6.1 Test-Build verfügbar

Samsung wird die Modelle der Galaxy S23 Serie in den kommenden Wochen mit One UI 6.1 und Galaxy AI upgraden. Die entsprechende Firmware wird dabei bereits getestet und steht auf den Testservern mit der letzten Ziffern CXB1 bereit. Konkret handelt es sich um die Build S918BXXU3CXB1/S918BOXM3CXB1/S918BXXU3CXB1 für die 3 Modelle der Galaxy S23 Serie. Sollten sich beim Test keine größeren Probleme ergeben, könnte die neue Version zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Leider gibt es noch keinen Termin für den Start, aber zumindest sind bereits die Inhalte bekannt, die One UI 6.1 inklusive Galaxy AI mit sich bringt.

Konkret kann man folgende Galaxy AI Funktionen für die Samsung Galaxy S23 Serie erwarten:

Zum Suchen einkreisen

Echtzeitdolmetschen

Notiz- und Fotoassistent

Die neuen Features kommen dabei mit dem One UI 6.1 Update und auch das Samsung Galaxy S23 FE wird diese zusätzlichen Funktionen bekommen. Dazu sieht es so aus, als würden auch beim Galaxy S23 diese Techniken kostenfrei. Man muss sie also nicht erst freischalten.

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung

Zuletzt aktualisiert: 6. Februar 2024