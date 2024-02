Tablet Verkaufszahlen: Apple trotz Verlusten vorn

2023 war nicht nur im Smartphone Bereich ein schwieriges Jahr, sondern auch bei den Tablets sanken die Verkaufszahlen deutlich. Die Analysten von Canalys gehen von einem Rückgang von ca. 11 Prozent aus. Im gesamten Jahr wurden etwa 15 Millionen weniger Tablet verkauft als im Jahr zuvor. Apple kann mit den iPad Modellen allerdings die Marktführerschaft verteidigen und zwar immer noch mit deutlichem Abstand auf die Konkurrenz. Das Unternehmen verkauft immer noch genau so viele iPad wie die restlichen Hersteller der Top 5 zusammen. Allerdings sanken auch bei Apple die Zahlen und das Unternehmen hat um die 6 Millionen iPad weniger verkaufen können.

Bei Canalys schreibt man zu den Zahlen:

Den neuesten Daten von Canalys zufolge verzeichneten die weltweiten Tablet-Lieferungen im vierten Quartal 2023 einen Rückgang von 11 % im Vergleich zum Vorjahr und beliefen sich auf insgesamt 37,8 Millionen Einheiten. Dies führte im Gesamtjahr 2023 zu einer Zahl von 135,3 Millionen ausgelieferten Tablets, was einem Rückgang von 10 % gegenüber 2022 entspricht. China und Indien waren Schlüsselmärkte für die Tablet-Einführung und trugen dazu bei, der vorherrschenden Stagnation in anderen Teilen der Welt entgegenzuwirken. „Während der letzten Feiertage gab es einen erheblichen Anstieg an Tablet-Werbeaktionen und gebündelten Angeboten, aber das reichte nicht aus, um die Marktlage umzukehren“, sagte Himani Mukka, Forschungsmanager bei Canalys. „Weltweit wurden aggressive Werbestrategien umgesetzt, um den seit langem erhöhten Tablet-Beständen entgegenzuwirken. In bestimmten Märkten im asiatisch-pazifischen Raum kam es beispielsweise vor, dass alte Tablet-Modelle mit neu eingeführten Smartphones gebündelt wurden, um die Lagerbestände zu beschleunigen. Mit gesünderen Lagerbeständen und mehr Spielraum für staatliche und kommerzielle Einsätze wird erwartet, dass der Tablet-Verkauf im Jahr 2024 wieder ansteigt. Neue Modelle, die TCL und Lenovo auf der CES 2024 angekündigt haben, und erwartete Aktualisierungen des iPad-Portfolios von Apple Anfang dieses Jahres werden für einen Aufschwung sorgen die Möglichkeit, das Tablet aufzufrischen.“

Huawei ist der einzige Hersteller in den Top 5, der ein Wachstum erreichen konnte. Das liegt vor allem am guten Geschäft in China und es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Wachstumstrend so bestätigen kann.