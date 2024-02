Pixel 8 Deal: zwei Geräte zum Preis von einem

O2 startet in den einem richtigen Knaller-Deal, denn bei den Pixel 8 gibt es jetzt gleich zwei Modelle in einem Deal. Neben dem Pixel 8 pro bekommt man in Verbindung mit einem O2 Handyvertrag auch gleich noch ein Pixel 7a. Es gibt dabei aber dennoch nur einen Handyvertrag und nur eine Grundgebühr. Als Flat gibt es dabei die O2 Mobile M Flatrate mit 25 GB Datenvolumen pro Monat und komplett kostenlosen Gesprächen und SMS in alle Netz. Die Laufzeit beträgt 24 Monate.

Der komplette Deal sieht dabei wie folgt aus:

Google Pixel 8 Pro inkl. Pixel 7 A gratis Handy mit 25 GB für nur 49,99€ mtl. & KEIN ANSCHLUSSPREIS

24 Monate: 1€ Anzahlung / 69,99€ mtl.

36 Monate: 1€ Anzahlung / 49,99€ mtl.

Für unter 50 Euro im Monat kann man hier also gleich zwei Handys bekommen und so auch den Partner oder die Kinder mit einem passenden Gerät ausstatten (oder die Geräte einfach verkaufen und den Kaufpreis einstreichen).

VIDEO Pixel 8 im Test

Reicht das Pixel 7 oder sollte man direkt zum Pixel 8 greifen?

Ob sich das Google Pixel 8 lohnt oder das Pixel 7 ausreicht, hängt von deinen individuellen Bedürfnissen und deinem Budget ab.

Das Pixel 8 bietet einige Verbesserungen gegenüber dem Pixel 7:

Neuer Tensor 2 Chip: Der Tensor 2 Prozessor bietet eine höhere Leistung und Effizienz . Dies kann sich bemerkbar machen bei grafikintensiven Anwendungen, Spielen und der allgemeinen Reaktionsgeschwindigkeit des Smartphones.

Der Tensor 2 Prozessor bietet eine und . Dies kann sich bemerkbar machen bei grafikintensiven Anwendungen, Spielen und der allgemeinen Reaktionsgeschwindigkeit des Smartphones. Verbesserte Kameras: Das Pixel 8 hat eine neue 50MP Hauptkamera mit verbessertem Zoom und Makrofunktionen . So kannst du noch detailliertere Fotos und Videos aufnehmen, auch aus großer Entfernung oder von winzigen Objekten.

Das Pixel 8 hat eine neue 50MP Hauptkamera mit und . So kannst du noch detailliertere Fotos und Videos aufnehmen, auch aus großer Entfernung oder von winzigen Objekten. Helligkeitsstarkeres Display: Das Display des Pixel 8 ist bis zu 25% heller als das des Pixel 7. Dies ist besonders vorteilhaft bei direkter Sonneneinstrahlung oder in dunklen Umgebungen.

Das Display des Pixel 8 ist bis zu 25% heller als das des Pixel 7. Dies ist besonders vorteilhaft bei direkter Sonneneinstrahlung oder in dunklen Umgebungen. Größerer Akku: Der Akku des Pixel 8 hat eine höhere Kapazität und hält länger durch . So kannst du dein Smartphone länger nutzen, ohne es aufladen zu müssen.

Der Akku des Pixel 8 hat eine und hält . So kannst du dein Smartphone länger nutzen, ohne es aufladen zu müssen. Mehr RAM: Das Pixel 8 hat 12 GB RAM, während das Pixel 7 nur 8 GB hat. Dies kann die Multitasking-Leistung verbessern und dafür sorgen, dass Apps schneller und flüssiger laufen.

Das Pixel 7 ist jedoch immer noch ein hervorragendes Smartphone:

Guter Prozessor: Der Tensor Chip bietet eine gute Leistung für alltägliche Aufgaben wie Surfen im Internet, Telefonieren und Messaging.

Der Tensor Chip bietet eine für alltägliche Aufgaben wie Surfen im Internet, Telefonieren und Messaging. Tolle Kameras: Das Pixel 7 hat zwei 12MP Kameras, die hervorragende Fotos und Videos machen. Auch bei Low-Light-Bedingungen und in schwierigen Situationen überzeugt die Kameraqualität.

Das Pixel 7 hat zwei 12MP Kameras, die machen. Auch bei Low-Light-Bedingungen und in schwierigen Situationen überzeugt die Kameraqualität. Helles Display: Das Display des Pixel 7 ist hell und farbenfroh . So macht die Nutzung des Smartphones Spaß und die Inhalte sind gut erkennbar.

Das Display des Pixel 7 ist und . So macht die Nutzung des Smartphones Spaß und die Inhalte sind gut erkennbar. Lange Akkulaufzeit: Der Akku des Pixel 7 hält den ganzen Tag durch . So kannst du dein Smartphone auch unterwegs ohne Sorgen nutzen.

Der Akku des Pixel 7 hält . So kannst du dein Smartphone auch unterwegs ohne Sorgen nutzen. Günstiger Preis: Das Pixel 7 ist deutlich günstiger als das Pixel 8. Du erhältst also ein sehr gutes Smartphone zu einem attraktiven Preis.

Das Fazit zu den aktuellen Pixel Modellen:

Wenn du die beste Leistung und die neuesten Funktionen möchtest, ist das Pixel 8 die richtige Wahl. Du profitierst von einem schnelleren Prozessor, einer besseren Kamera, einem helleren Display, einem größeren Akku und mehr RAM.

ist das die richtige Wahl. Du profitierst von einem schnelleren Prozessor, einer besseren Kamera, einem helleren Display, einem größeren Akku und mehr RAM. Wenn du ein hervorragendes Smartphone mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchst, ist das Pixel 7 die richtige Wahl. Du erhältst ein leistungsstarkes Smartphone mit einer tollen Kamera, einem hellen Display und langer Akkulaufzeit zu einem günstigen Preis.

Zuletzt aktualisiert: 7. Februar 2024