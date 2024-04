SimDE Deal: 25 GB Flat für 9.99 Euro pro Monat

Drillisch hat heute wieder die Aktionen aktualisiert und dabei für viele Marken sehr interessante Deals gestartet. Es gibt viel Datenvolumen und Preise, die einige Euro pro Monat unter den Angeboten in anderen Netzen liegen. Eine Aktion ist dabei besonders interessant, denn bei der Marke Sim.de gibt es aktuell die 25 GB Allnet-Flatrate für weniger als 10 Euro. Man zahlt für den Deal nur 9.99 Euro monatlich und das dauerhaft. Wer die Flat also im Aktionszeitraum bucht, bekommt das viele Datenvolumen so lange die Flat genutzt wird. Die Aktionsdetails sehen dabei wie folgt aus:

sim.de LTE All 25 GB

Aktionszeitraum: 16.04.2024 und nur bis 19. April 2024

Bereitstellungspreis: 9.99€ bei 24 Monaten, 19,99€ monatlich kündbar, 29,99€ Bundle

25 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat Nur 9,99 € monatlich statt 13,99 €

Die weiteren Flatrates sehen wie folgt aus:

Tarife Monatliche

Grundgebühr Bereitstellungspreis

1 Monat / 24 Monate Aktionsstart Aktionsende 2+3 GB 4,99 € 9,99 € / 0 € Dienstag

16.04. | 11 Uhr Freitag

19.04. | 11 Uhr 8+2 GB 6,99 € 9,99 € / 0 € Dienstag

16.04. | 11 Uhr Freitag

19.04. | 11 Uhr 15+10 GB 9,99 € 9,99 € / 0 € Dienstag

16.04. | 11 Uhr Freitag

19.04. | 11 Uhr 50 GB 19,99 € 9,99 € / 0 € Dienstag

16.04. | 11 Uhr Freitag

19.04. | 11 Uhr

Sim.de nutzt für die Allnet Flatrate das Mobilfunk-Netz von O2 und man kann diese Flatrate auch mit eSIM oder weiteren Sim Karte (MultiSIM) aufrüsten. Leider gibt es beim Unternehmen weiterhin kein 5G, so dass Sim.de aktuell nur das 4G/LTE Netz von O2 mit nutzt (mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s). Das ist vergleichsweise normal für Discounter im O2 Netz und man kann mit diesem Speed alle Dienste im Netz ohne Probleme nutzen.

Sim.de bietet für Nutzer, die noch ganz so viel Datenvolumen benötigt, auch eine kleinere Flatrate für nur 5 Euro pro Monat an. Dann sind zwar nur 5 GB Datenvolumen enthalten, aber wer ohnehin nicht mehr Datenvolumen benötigt, kann hier nochmal sparen. Auch für diese Flat gilt: wer sie im Aktionszeitraum bucht, kann den Aktionspreis dauerhaft nutzen, so lange man die Flatrate nicht kündigt.

Zuletzt aktualisiert: 16. April 2024