Lenovo patentiert Laptop mit ausziehbarem Display

Im Smartphone Bereich entwickeln die Hersteller bereits seit einigen Jahren an rollbaren und ausziehbaren Display und diese Technik ist mittlerweile auch in anderen Bereichen angekommen. Ein neues Patent von Lenovo zeigt beispielsweise, wie sich diese Technik auch bei Laptops einsetzen lässt um das Display der Geräte deutlich zu vergrößern. Auf diese Weise kann man auch mit mobilen Geräten eine Displaygröße wie am Desktop zu Hause erreichen.

Bei pigtou schreibt man dazu selbst:

Im Mittelpunkt dieses Patents steht ein neuartiges elektronisches Gerätedesign. Im Mittelpunkt seiner Innovation steht die Integration eines flexiblen Körpers in die Struktur des Geräts. Dieser flexible Körper besteht sowohl aus festen als auch aus beweglichen Teilen und ermöglicht eine dynamische Anpassung der Geräteoberfläche. Mit einfachen Worten: Ein Standard-Laptop kann seinen Bildschirm dank der rollbaren Bildschirmtechnologie in einen ultrabreiten Bildschirm verwandeln. Das bedeutet, dass Sie Ihre Produktivität dank des großen Bildschirms unterwegs drastisch steigern können.

Leider muss man immer wieder dazu sagen, dass Patente ein erster Schritt bei der Entwicklung sind, aber es keine Garantie dafür gibt, dass es diese Schutzrechte auch in die Produktion schaffen. Bisher gibt es also noch keinen Hinweise, das Lenovoe tatsächlich an einem solchen Laptop auch arbeitet bzw. wann dieser auf den Markt kommen könnte.