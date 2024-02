Nokia G22 als Peach-Farbversion

HMD Global hat das Nokia G22 nochmal neu gestaltet und bietet es ab sofort auch in der Farbe Peach an. Wer also die Modelle nicht nur in den bekannten Farbtönen nutzen möchte, hat für den Frühling die Chance, auf etwas mehr Farbe aufzurüsten.

HMD Global schreibt dazu:

Laut TIME Magazine war das Nokia G22 eine der besten Erfindungen des Jahres 2023. Nun lässt HMD, Hersteller von Nokia Phones, es in neuem Glanz erstrahlen. Ab sofort gibt es das Nokia G22 in der Trendfarbe 2024 : Pfirsich! Im Bundle mit den Nokia Comfort True Wireless Earbuds kostet das Nokia G22 So Peach 179 €. Der Fix-it-yourself-Trend hält weiterhin an. Insbesondere die Generation Z schwimmt gegen den Strom der Wegwerfgesellschaft und legt Wert auf Reparabilität. Die selbst reparierbaren 4G und 5G Nokia Telefone von HMD treffen deshalb den Nerv der Zeit. 2023 war jedes vierte der von HMD in Europa verkauften Smartphones eines, das einfach Zuhause repariert werden kann, was eine deutliche Veränderung der Kaufgewohnheiten der Verbraucher zeigt.

Technisch gibt es keine Änderungen beim G22 in Peach. Das Unternehmen hat nur das Äußere neu gestaltet. Es gibt also auch bei dieser Version des Nokia G22 ein 6,52 Zoll Display mit 90 Hz und einen Octa-Core Prozessor mit 4 GB RAM. Dazu hat der Akku eine Kapazität von 5050mAh. Allerdings arbeiten die Modelle mit Android 12 – das Update auf Android 13 ist aber inzwischen verfügbar.

Das neue Nokia G22 ist in dieser Farbe auch in Deutschland verfügbar und kann über die Webseite von Nokia bestellt werden. Der Preis liegt bei 179 Euro und damit auf dem Niveau der anderen Nokia G22 Modelle.